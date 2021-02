Deadpool 3, Kevin Feige conferma: il film sarà Rated-R

Nella giornata di mercoledì, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige è intervenuto al panel della TCA (Television Critics Association) dal set di Ms. Marvel, e ha parlato dei tanti progetti attualmente in cantiere, soffermandosi su serie come She-Hulk e WandaVision. Qualcosa di interessante è poi emersa anche a proposito di Deadpool 3.

Dopo l'acquisizione da parte di Disney della 20th Century Fox, come sappiamo, il franchise di Deadpool è pronto a debuttare nel Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige ha confermato che lo studio sta attualmente sviluppando il terzo capitolo del film.

La politica dei Marvel Studios, fino a questo momento, è stata orientata a non avere titoli classificati Rated-R, con restrizioni limitate alla classificazione PG-13. Deadpool 3, però, farà eccezione a questa regola e resterà quindi Rated-R.

"Non ci siamo mai sentiti trattenuti" ha spiegato il capo dei Marvel Studios, negando particolari sacrifici per attenersi agli standard del PG-13. "Se mai dovesse capitare, potrebbe sicuramente esserci da discuterne. Ma finora non è mai stato così."

Qualche settimana fa Ryan Reynolds ha raccontato i piani originali di Deadpool 3 alla Fox. L'assenza di Deadpool dal catalogo Disney+ era dovuta proprio alla sua classificazione, e la questione si è risolta grazie al recente debutto sulla piattaforma streaming di Star, nuovo contenitore dedicato a un pubblico più adulto. Per altri approfondimenti su Deadpool 3, intanto, puoi dare un'occhiata al fan poster di Wade con Baby Yoda.