Deadpool 3, JLo vuole l'accesso sul set per controllare Ben Affleck e Jennifer Garner!

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra uscita dritta da un libro di fiabe, ma non per questo alla nostra J.Lo piace vivere in un mondo di fantasia: la popstar e attrice è una donna molto concreta e, a quanto pare, molto poco tendente alla fiducia incondizionata, al punto che per Deadpool 3 avrebbe già posto alcune condizioni.

L'attore dovrebbe tornare a interpretare Daredevil nel film con Ryan Reynolds, il che vuol dire che gli toccherà interagire con la storica ex, Jennifer Garner, che si troverà da quelle parti per riprendere il ruolo di Elektra: una cosa che ha fatto immediatamente scattare l'allarme nella testa di Jennifer Lopez.

"J.Lo vuole l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al set e poter entrare senza preavviso. Non ci saranno interviste promozionali congiunte o servizi fotografici, e nessuna socializzazione dopo il lavoro. Vuole che Ben torni a casa non appena avrà finito le riprese" si legge nel report di un insider pubblicato dal The Mirror.

Insomma, la nostra Jennifer avrebbe già sguainato gli artigli all'idea del marito a stretto contatto con la sua ex: vedremo se la cosa si rivelerà un eccesso di sfiducia, o se questa leggera brezza si trasformerà in una minacciosa tempesta! Vi ricordiamo, comunque, che le riprese di Deadpool 3 sono ferme a causa dello sciopero degli attori.