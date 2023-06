Deadpool 3, James Mangold: 'Ci sarà sempre un altro Wolverine'

Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine ancora una volta per Deapool 3 e il regista James Mangold ha espresso il suo disappunto a Variety per il fatto che Logan non sarà, dunque, l’ultima apparizione dell’attore come l’uomo dallo scheletro di adamantio.

È notizia recente quella che riguarda l’anticipazione della data d’uscita di Deadpool 3 che dovrebbe arrivare, stando al nuovo calendario, il 3 maggio 2024.

Intanto James Mangold, regista di due film incentrati sulla figura di Logan, ha espresso la sua contrarietà per la nuova interpretazione del personaggio nonostante sia già stato chiarito che il nuovo lungometraggio non andrà contro il finale del suo ultimo film su Wolverine: “Non posso dire che non c’è una parte di me che non vorrebbe lo lasciassimo fare. Ma ci sarebbe comunque stato un altro Wolverine. Potrebbe esserci un Wolverine bambino e un Wolverine cartone animato. Cercheranno di spremere tutto il liquido possibile da quello straccio. Non misuro il mio successo in un film come Logan in base al fatto che abbiamo concluso la conversazione. Io ho concluso la mia conversazione".

In un’altra recente intervista con ComicBook, il filmmaker aveva parlato del terzo film della saga di Deadpool : “Potrebbe essere un divertentissimo film di coppia in stile 48 ore”.

In attesa di poter sapere di più di Deadpool 3 e di poter vedere qualche succosa anteprima, vi ricordiamo che a causa dello sciopero indetto dalla WGA, Ryan Reynolds non potrà improvvisare sul set.