Deadpool 3, James Mangold: 'Wolverine? Sapevo che Logan non sarebbe stato l'ultimo film'

Nel 2017 Logan sembrava aver regalato a Wolverine la chiusura che meritava: l'epopea di Hugh Jackman giungeva finalmente a una conclusione degna della sua storia e del suo nome, ma nonostante ciò erano in molti a sperare in un ritorno dell'attore nei panni del mutante... Anche lo stesso James Mangold, che oggi esulta per Deadpool 3!

Mentre Jackman ci aggiorna sul suo allenamento in vista del film con Ryan Reynolds, infatti, a prendere la parola è proprio il già citato regista di Logan, che non solo si dice felicissimo del ritorno del nostro Hugh, ma ammette anche di aver sempre saputo che il film uscito 6 anni fa non sarebbe stata la fine della sua avventura.

"Sono entusiasta del fatto che abbia la possibilità di tornare a interpretarlo. In un modo o nell'altro sapevo che Logan non sarebbe stata l'ultima volta che avremmo avuto modo di vedere un film di Wolverine. Abbiamo avuto il tempo per lasciare che quel film facesse il suo corso ed è davvero commovente vedere quanto ancora viva nei ricordi delle persone. Ma non puoi mettere una moratoria su un personaggio" sono state le parole del regista.

E voi, come la pensate? Avreste preferito che Logan chiudesse effettivamente la saga del mutante dai lunghi artigli o siete contenti del suo ritorno al fianco del mercenario dalla bocca larga? Diteci la vostra nei commenti! Ryan Reynolds, intanto, ha promesso qualcosa di completamente nuovo per il Wolverine di Hugh Jackman.