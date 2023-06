Deadpool 3, James Mangold svela di aver pensato a un film combo già nel 2017

Mentre ci avviciniamo lentamente alla data d’uscita di Deadpool 3, James Mangold, regista dell’ultimo Indiana Jones, ha raccontato come avesse già discusso con Hugh Jackman durante la lavorazione di Logan, di un potenziale film con i due eroi protagonisti, cercando anche di capire cosa sarebbe potuto venirne fuori.

Abbiamo riportato la notizia dell’anticipazione della data d’uscita di Deadpool 3 e in questo senso, fanno pensare le parole di James Mangold a proposito del fatto che l’idea di un film con i due supereroi in combo fosse già stata esplorata da lui e dall’attore di Wolverine durante le riprese di Logan.

Queste le parole del filmmaker a Inverse: “Ho fatto un sacco di film con Hugh Jackman. Siamo buoni amici e abbiamo sempre parlato molto. Una delle cose di cui abbiamo parlato, anche mentre facevamo Logan, era a proposito dell’idea di come sarebbe stato divertente un film in stile Prima di Mezzanotte o 48 Ore con protagonisti Deadpool e Wolverine. Quindi capisco perfettamente perché abbiano avuto quest’idea".

È probabile, date le premesse, che come nei due film citati da Mangold, i due eroi si troveranno in una storia in cui saranno costretti a collaborare nonostante la poca simpatia reciproca, inserendo così nella narrazione, uno spunto ironico e divertente alla componente action.

In attesa di capire come verrà realizzato il nuovo capitolo della saga Marvel e di poter avere nuove informazioni sul terzo film legato all’irriverente supereroe interpretato da Ryan Reynolds, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe Ben Affleck sul set di Deadpool 3.