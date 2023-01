Deadpool 3, Jackman sul ritorno di Wolverine: 'Posso pestare Reynolds ogni giorno'

Possono esistere molte ragioni per cui un attore decide di tornare nei panni di un personaggio così iconico. Per Hugh Jackman, ce n'è uno in particolare che lo avrebbe incentivato grandemente a riprendere il suo ruolo di Wolverine in Deadpool 3.

"Posso prendere a pugni Ryan Reynolds ogni giorno".

Ecco la ragione principale per cui Hugh Jackman è ancora una volta Wolverine. Chiaramente ironico, l'attore conferma dunque le anticipazioni sul terzo capitolo della saga: Wolverine e Deadpool saranno nemici.

Quale dinamica più divertente se non vedere due attori che si vogliono così bene fingere perennemente di odiarsi e di essere in competizione? Reynolds e Jackman ci riescono benissimo. La storica faida tra Reynolds e Jackman va avanti da moltissimo tempo, e con l'avanzare degli anni i due attori sono sempre più bravi a mostrarsi perfettamente credibili nel loro odio reciproco fittizio. Ultimamente, il nostro wolverine ha anche affermato di volersi allenare ogni giorno (anche due volte) per battere Reynolds a livello fisico.

Ma vi ricordate, ad esempio, lo scherzo di Jake Gyllenhaal e Jackman a Reynolds a Natale? E il sarcasmo perenne in quarantena? Insomma, la loro caterva di punzecchiature non finirà di certo qui, e non vediamo l'ora di vedere fino a dove si spingeranno quei due.