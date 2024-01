Deadpool 3, insider sicuro: ci saranno X-Men da tutti i film della saga e nuove varianti

Dopo le ultime novità sul ruolo di Cassandra Nova in Deadpool 3, in queste ore sono emersi nuovi possibili dettagli sulla presenza degli X-Men nell'attesissimo film dei Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Nel corso di un recente AMA con i suoi follower, il noto insider CrypticHD ha anticipato che Deadpool 3 includerà X-Men da ogni epoca cinematografica, specificando che il film includerà la presenza di personaggi tratti da X-Men 2 e X-Men: First Class, oltre a nuove varianti di personaggi che il pubblico ha già incontrato in passato. Inoltre, alla luce delle recenti dichiarazioni di Patrick Stewart sulla possibile presenza di Charles Xavier in Deadpool 3, nel suo messaggio alla community lo scooper ha scritto: "Non ho sentito alcuna voce riguardante la possibile presenza di Ian McKellen come Magneto o Charles Xavier in Deadpool 3. Non sto dicendo che non ci saranno ma solo che non ho informazioni in merito. Per quanto riguarda gli X-Men, invece, nel film avremo tanti diversi mutanti da diversi film della saga, inclusi film come X-Men 2 e First Class. Alcuni, inoltre, saranno varianti."

In alcuni aggiornamenti correlati, infine, il noto insider My time to shine hello fa sapere che Magneto non apparirà nella storia di Deadpool 3, e l'unica possibilità della sua presenza è da rimettere nelle mani di una scena post-credit o di un breve cameo filmato all'ultimo secondo.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità e indiscrezioni.