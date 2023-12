Deadpool 3, insider sicuro: nel film ci sarà anche Daken, il figlio di Wolverine

Dopo la conferma del ritorno di Morena Baccarin in Deadpool 3, nuove indiscrezioni dal web anticipano la presenza nel film del Marvel Cinematic Universe di un personaggio a dir poco inaspettato: Daken, il figlio di Wolverine.

In nuovo post esclusivo per i fan abbonati alla sua sottoscrizione, il famoso insider e scooper Can we get some toast, tra le più note 'gole profonde' del settore, ha anticipato che il figlio di Wolverine sarà presente in Deadpool 3: non è dato sapere chi interpreterà il personaggio né quanto sarà esteso il suo ruolo, né tanto meno se il Daken del MCU sarà raccontato come una Variante di Wolverine oppure se sarà effettivamente il figlio della nuova versione del supereroe interpretato da Hugh Jackman.

Daken, il cui vero nome è Akihiro, è apparso per la prima volta in Wolverine: Origins #10 nel 2007. Daken è il figlio di Wolverine e di sua moglie Itsu e possiede molte delle abilità del padre, incluso un fattore di guarigione, artigli retrattili (sebbene i suoi artigli si estendano dai polsi, non dalle nocche) e sensi potenziati.

L'elenco dei cameo per Deadpool 3 di cui parlano le indiscrezioni è apparentemente infinito e recentemente è stato rivelato che anche Dafne Keen dovrebbe apparire come X-23, riprendendo il ruolo interpretato nell'acclamato film del 2017 Logan.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024.