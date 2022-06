Deadpool 3: un innocuo tweet di Hugh Jackman ha convinto i fan che Wolverine ci sarà

I primi dettagli sulla storia di Deadpool 3 hanno anticipato un'avventura da 'pesce fuor d'acqua' per Wade Wilson, per la prima volta alle prese con il Marvel Cinematic Universe, ma i fan ovviamente vorrebbero vederlo interagire con Wolverine di Hugh Jackman.

Si tratta come saprete di un vecchio sogno degli appassionati, sogno che si alimenta dei più piccoli ed infinitesimali indizi, che le star coinvolte potrebbero (o meno) lasciarsi sfuggire in interviste o interventi social: è questo il caso di oggi, dato che un tweet totalmente innocuo di Hugh Jackman ha scatenato i fan Marvel, adesso irrimediabilmente convinti che l'attore sarà in Deadpool 3.

Come potete vedere in calce all'articolo, Hugh Jackman ha postato una foto di sé stesso intento a reagire con grande sorpresa a qualcosa che sta leggendo sul display del suo cellulare, qualcosa che ovviamente noi non possiamo vedere. Certo la foto è volutamente criptica, e l'emoticon 'scandalizzata' che la star ha scelto per commentare la sua reaction alimenta il mistero e la curiosità, ma la reazione dei fan Marvel è stata un tantino esagerata: centinaia i commenti arrivati sotto la foto, alcuni ad esempio si sono convinti che la star stia leggendo la sceneggiatura per Deadpool 3.

Con i ritorni di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Patrick Wilson visti in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e con quello di Michael Keaton per Batgirl e The Flash, ormai il pubblico ha capito che tutto è possibile grazie alle logiche dei cinecomix, dunque giustamente è lecito sperare in una nuova versione del Wolverine di Hugh Jackman: voi siete convinti che la cosa si farà, oppure vi siete messi l'anima in pace? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.