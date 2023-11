Deadpool 3 includerà la parodia della scena più famosa di Avengers: Endgame

Le tante indiscrezioni che continuano a riguardare Deadpool 3 dimostrano come il terzo capitolo della trilogia sia senza dubbio uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe che i fan attendono con più ansia. Uno dei rumor condiviso sui social prevede la parodia, nel film di Shawn Levy, di uno dei momenti più iconici di Avengers: Endgame.

Dopo aver riportato la conferma di Disney a proposito del fatto che i lavori su Deadpool 3 siano ricominciati, torniamo a parlare della nuova opera relativa al Mercenario Chiacchierone per condividere l’indiscrezione pubblicata su Twitter dall’utente CanWeGetSomeToast che, sul social network di Elon Musk ha suggerito come ci sia la possibilità che il nuovo sequel possa prendere di mira, con la sua ironia pungente, la scena più rappresentativa di tutto il Marvel Cinematic Universe e, probabilmente, di tutto il cinema dedicato ai supereroi.

Postando una GIF relativa alla scena in cui tutti gli eroi dell’universo della Casa delle Idee si riuniscono per combattere Thanos, l’insider ha spiegato: “Penso che abbia senso che il personaggio dei film di supereroi che si prende gioco di questi film, si diverta a prendere in giro anche il momento più importante di sempre per quanto riguardi i cinecomic”.

La natura irriverente e metanarrativa dei film di Deadpool renderebbe l’idea assolutamente coerente con il prodotto e, sebbene non ci sia stata alcuna conferma in merito, si è già parlato della possibilità che quell’iconico momento possa essere preso di mira dal nuovo lungometraggio.

In attesa di sapere qualcosa di più sul nuovo film che sconvolgerà il multiverso Marvel, vi lasciamo alle parole di Ryan Reynolds sul possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3.