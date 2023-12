Deadpool 3, nuova immagine ufficiale! Spoilerato il ritorno di un famoso X-Men?

Le foto leak dal set di Deadpool 3 hanno svelato molti segreti sull'attesissimo film Marvel Studios in arrivo nel 2024, ma in queste ore anche Total Film ha seguito il trend pubblicando una foto promozionale ufficiale dentro la quale è nascosto uno spoiler abbastanza significativo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Total Film ha pubblicato sull'edizione cartacea della nota rivista un artwork promozionale ufficiale di Deadpool 3, realizzato appositamente per abbellire un articolo di approfondimento e anticipazioni sul film (che in verità non anticipa granché, confermando sostanzialmente tutte le più recenti novità già arrivate dai soliti noti insider nelle scorse settimane). Tuttavia, l'immagine nasconde un piccolo grosso dettaglio che i fan hanno immediatamente notato: in alto nel cielo sopra Deadpool e Wolverine vola la figura di un angelo, una sagoma che per i fan dei fumetti può significare solo una cosa, ovvero Warren Worthington III, alias Angelo.

Ricordiamo che i rumor hanno anticipato diversi camei dal mondo degli X-Men in Deadpool 3, e questa immagine è il primo pezzo di materiale promozionale ufficiale a spingere verso questa direzione. Stando alle voci di corridoio, Deadpool 3 sarà uno dei film principali della Saga del Multiverso e fornirà un ponte tra gli eventi di Loki 2 e Avengers: Secret Wars, con Wolverine scelto dalla TVA per guidare un nuovo gruppo di supereroi per combattere Kang il Conquistatore e Deadpool imprigionato per i viaggio nel tempo 'illegali' visti in Deadpool 2.

La data d'uscita è fissata per il 26 luglio 2024.