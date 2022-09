Deadpool 3, Hugh Jackman sarà di nuovo Wolverine nel film con Ryan Reynolds!

Rimpiazzare Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine è uno dei compiti più ardui toccati al Marvel Cinematic Universe, al punto che nessuno ancora sembrerebbe essersi rivelato in grado di raccogliere l'eredità della star di The Greatest Showman. E se, nell'attesa di trovare un sostituto, il buon Hugh ci concedesse un ultimo giro di giostra?

Proprio così, Hugh Jackman è pronto a tornare nei panni del mutante dagli artigli in adamantio: come annunciato da Ryan Reynolds pochi minuti fa, Deadpool 3 (di cui alcuni immaginano già un crossover con Stranger Things) sarà l'occasione per rivedere (per un'ultima volta?) quello che resta forse il più amato e iconico degli X-Men nella sua versione più famosa.

Nel video di cui sopra vediamo Reynolds ammettere candidamente di aver provato a scavare a fondo in sé stesso in fase di scrittura del film, ma di non aver trovato nulla: "Sono completamente vuoto qui" si rassegna l'attore, indicandosi la testa. La soluzione, però, è dietro l'angolo: "Hey Hugh, ti va di interpretare Wolverine ancora una volta?" è la domanda che il buon Ryan porge all'amico/rivale di sempre, comparso improvvisamente alle sue spalle.

Non siamo sicuri che il "certo, perché no?" di Jackman nel video non intendesse essere sarcastico... Ma ormai il danno è fatto, la star di Logan è pronta a tornare in scena nel suo ruolo più famoso, come conferma il logo che fa la sua comparsa alla fine del video! Vi aspettavate una sorpresa del genere? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di ritorni, Zazie Beetz ha confermato che sarà di nuovo Domino in Deadpool 3.