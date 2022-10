Deadpool 3, Hugh Jackman è di nuovo Wolverine nella nuova fan art!

Il Marvel Cinematic Universe che verrà ha sicuramente in serbo per noi un bel po' di sorprese, ma sul breve o medio termine nulla regge il confronto con il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, vero e proprio colpo di mercato che Deadpool 3 ufficializzerà, dando finalmente conferma alle voci sognanti che si rincorrevano da un po'.

Dopo aver ucciso l'intero MCU nel nuovo poster di Deadpool 3, infatti, Wolverine torna a fare la sua comparsa in una fan art circolata in queste ore sui social, nella quale vediamo proprio lo storico membro degli X-Men con indosso il suo iconico costume (che sia la volta buona per vederlo in questa versione anche sullo schermo?) e con un volto piuttosto riconoscibile a far capolino da sotto la maschera.

La parte inferiore del viso del nostro Logan è infatti inconfondibile: mascella e barba sono proprio quelle del buon Hugh Jackman, il cui ritorno sembra esaltare tanto i semplici fan quanto i digital artist, che in questi giorni hanno trovato effettivamente pane per i loro denti nel tentativo di ritrarre nel modo più originale possibile il Wolverine redivivo.

E voi, cosa vi aspettate da questo ritorno? Credete sia effettivamente stata una buona idea? Diteci la vostra nei commenti! Anche Ryan Reynolds, intanto, ha parlato del ritorno di Hugh Jackman in Deadpool 3.