Deadpool 3, Hugh Jackman torna in palestra: le riprese ripartono?

Ryan Reynolds e Hugh Jackman si sono incontrati per parlare di Deadpool 3 e tornare al lavoro il prima possibile sulla pellicola. Jackman ha pubblicato un video sui social in cui si allena in palestra, forse per rimettersi in forma in vista delle riprese?

I lavori per Deadpool 3 si erano fermati a causa dello sciopero SAG-AFTRA, ma le proteste sono quasi del tutto concluse e le parti hanno raggiunto l’accordo. L’interprete di Wolverine ha pubblicato sul social X un video assieme alla sua personal trainer Beth Lewis con la caption: “Fa un gran male”. Evidentemente Jackman intende essere pronto il prima possibile per l’inizio dei lavori, dato che secondo rumour insistenti e parzialmente confermati dal regista Shawn Levi, in Deadpool 3 compariranno gli X-Men, incluso ovviamente Wolverine.

Quello sugli X-Men non è l’unico rumour circolante riguardo alla nuova pellicola di Levi; infatti, secondo alcuni insider sarebbe stata plausibile l’idea di poter rivedere lo Spider-man interpretato da Tobey Maguire all’interno del film, ma la notizia non ha trovato successive conferme. Altro rumour nato da poco vedrebbe una possibile comparsa di Taylor Swift in Deadpool 3, per la cantante sarebbe un ritorno al cinema dopo i film “Cats”, “Amsterdam” e il suo film concerto tratto dall’Eras Tour. E voi siete curiosi di rivedere Deadpool sul grande schermo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.