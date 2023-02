Deadpool 3, Hugh Jackman torna ad allenarsi per 'scontare i dolcetti'

Hugh Jackman, storico interprete di Logan/Wolverine nella saga di X-Men, parteciperà ora a Deadpool 3, ma sembra che durante il percorso abbia affrontato ben più di una difficoltà; in particolare, tutti i dolci che ha mangiato rendono l'allenamento ben più duro del previsto!

"Sto scontando le baguette, il burro, le tarte tatin, e tanto, tanto altro..." scrive come descrizione di un post su Twitter: il video mostra Jackman sollevare dei pesi in palestra, mentre una donna ride di fronte alla sua evidente difficoltà. L'obiettivo è tornare in forma per interpretare al meglio il suo personaggio all'interno del rocambolesco universo narrativo del Mercenario chiacchierone.

"Sono 6.000 calorie" ha confidato al conduttore Stephen Colbert. "Circa 6.000 calorie al giorno. Penso che al momento sono nella fase di accumulo, con circa 4.000-5.000 calorie. Indossavo un cardiofrequenzimetro, proprio come Harold Hill. Perciò, il mio allenatore ha detto che devo essere consapevole su quale tipo di lavoro io stia svolgendo, perché il mio obiettivo è quello di aumentare la massa corporea. Per riassumere, durante lo spettacolo brucio 1.500 calorie, otto volte alla settimana. 'Devi mangiare', continuava a ripetermi!" A questo punto, una domanda sorge spontanea: Hugh Jackman avrà il costume dei fumetti di Wolverine in Deadpool 3?

Il regista James Mangold era scettico all'idea di Deadpool 3, ma a rassicurarlo è Jackman stesso. "Personalmente lo trovo davvero fantastico" ha dichiarato in un'intervista con l'Empire Magazine. "Gli ho detto che è ambientato prima del nostro film, perciò non avrei rovinato tutta la trama con i miei artigli che escono dalla tomba. E così sono riuscita a rassicurarlo".

Il terzo capitolo uscirà in sala l'8 novembre 2024, oltre 6 anni dopo rispetto al secondo. Ma sembra proprio che la qualità della pellicola ripagherà l'attesa: secondo Ryan Reynolds, Deadpool 3 "sarà come camminare su una corda".