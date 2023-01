Deadpool 3, Hugh Jackman svela la reazione di James Mangold al suo ritorno!

Deadpool 3 ha un pò cambiato le carte in tavola. Il ritorno Hugh Jackman nei panni di Wolverine ha portato i fan a porsi moltissime domande anche riguardo la continuity del personaggio. L'attore australiano ha svelato come James Mangold, regista di Logan, ha reagito all'annuncio del suo ritorno.

"In realtà è ha reagito molto bene a riguardo" ha raccontato Jackman svelando quanto sia stato timoroso nel comunicare la sua scelta al regista. "Gli ho detto che è ambientato prima del nostro film, quindi non avrei rovinato tutto con i miei artigli che uscivano dalla tomba. Ne è stato sollevato" ha spiegato. Per diversi anni Jackman aveva affermato di non voler tornare nei panni di Wolverine. Sembra che per convincerlo servisse semplicemente l'intervento di Ryan Reynolds e dell'amicizia che lega i due attori da diversi anni.

Prima di tornare nei panni del personaggio Hugh Jackman si sta sottoponendo ad un allenamento particolarmente duro. Nelle ultime settimane era circolato online uno spiacevole rumor riguardo un possibile utilizzo di sostanze per rimettere su massa muscolare per il film, Jackman ha smentito subito l'utilizzo di steroidi per Deadpool 3 dicendo di amare il personaggio ma non fino al punto di mettere a rischio se stesso. La pellicola è, probabilmente, uno dei prodotti Marvel Studios più attesi dei prossimi anni che porterà ad un necessario ingresso di Wade Wilson nell'MCU.

Scherzando su un possibile titolo del film, Hugh Jackman ha dichiarato di chiamare Deadpool 3 in realtà Wolverine 10, contando tutte le apparizioni che l'eroe ha fatto nei film Fox. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!