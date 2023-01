Deadpool 3, Hugh Jackman ha spoilerato il titolo ufficiale?

Deadpool 3 non ha ancora un titolo ufficiale, e d'altronde non è detto che finisca per averne uno diverso da quello con cui vi facciamo riferimento sin dall'annuncio, almeno stando alla line adottata con i due precedenti capitoli: Disney potrebbe però decidere di cambiare le carte in tavola, e Hugh Jackman potrebbe averci anticipato qualcosa.

Dopo essersi ripromesso di superare Ryan Reynolds in fatto di muscoli in occasione del film che vedrà Wolverine affiancare il mercenario dalla bocca larga, infatti, Jackman ha pubblicato su Twitter un video nel quale implora l'Academy di non candidare Spirited (nella fattispecie la canzone Good Afternoon) come Miglior canzone ai prossimi Oscar.

"Passerò tutto l'anno con Ryan Reynolds a girare Wolverine e Deadpool, fidatevi, lo renderebbe impossibile" sono state le parole con cui Jackman si è detto speranzoso di non dover sopportare per l'intero 2023 un Ryan Reynolds candidato agli Oscar. Ma notate nulla di strano nel suo messaggio?

Proprio così: il nostro Hugh si è riferito a Deadpool 3 come Wolverine e Deadpool, secondo alcuni svelando quello che potrebbe rivelarsi il titolo ufficiale del film. Cosa ne dite? Leggerezza di Jackman o semplice fraintendimento? Diteci la vostra nei commenti! Un insider, intanto, ha diffuso sui social la possibile trama di Deadpool 3.