Deadpool 3: Hugh Jackman spiega in che modo il suo ritorno non contraddirà Logan

La notizia del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3 ha scioccato e galvanizzato un po' tutti i fan dei Marvel Studios che finalmente avranno occasione di vedere il personaggio per la prima volta all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ma essendo il mutante morto in Logan, in moltissimi si sono chiesti in che modo tornerà.

Durante un'apparizione su Sirius XM, lo stesso Jackman ha rivelato in che modo Wolverine incrocerà la sua strada con quella di Deadpool nonostante sia morto in Logan di James Mangold uscito nel 2017: viaggi temporali! "Tutto grazie a questo dispositivo che hanno nel mondo Marvel per spostarsi attraverso le linee temporali, ora possiamo tornare indietro perché sapete che è scienza", ha detto Jackman. "E così non rovinerò la linea temporale di Logan, che era importante per me e credo probabilmente anche per i fan".

Jackman e il suo co-protagonista di Deadpool 3, Ryan Reynolds, avevano precedentemente confermato che il sequel non avrebbe interferito con Logan, che inizialmente era stato il canto del cigno di Jackman nel ruolo di Wolverine. "Logan si svolge nel 2029", aveva detto Reynolds all'epoca. "È una cosa completamente separata. Logan è morto in Logan. Non lo modificheremo". Deadpool 3 segnerà la decima volta di Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, e come detto il film sarà anche il debutto ufficiale del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Anche con la rivelazione di Jackman sui viaggi nel tempo, ci sono ancora molte cose di Deadpool 3 che i Marvel Studios stanno tenendo nascoste. Tuttavia, l'attore ha recentemente rivelato che Deadpool 3 sarà una buddy comedy, spiegando che ha sempre immaginato questo tipo di film per i due personaggi.

"Sono andato a una proiezione di Deadpool. Dopo 20 minuti ho pensato: 'Ah, dannazione!'. Nella mia testa continuavo a vedere 48 ore con Nick Nolte e Eddie Murphy", ha raccontato Jackman. "Quindi era una cosa che bolliva in pentola da molto tempo. Mi ci è voluto solo più tempo per arrivare qui". Anche il regista di Deadpool 3, Shawn Levy, ha confermato che lui e Reynolds stanno lavorando duramente per mantenere il "Deadpool crudo, grintoso, con i piedi per terra come lo sono stati quei film e come tutti noi amiamo".

Nel frattempo, lo stesso Levy ha aggiornato i fan sull'inizio delle riprese di Deadpool 3.