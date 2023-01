Deadpool 3, Hugh Jackman scherza sul titolo: 'Noi lo chiamiamo Wolverine 10'

Già nel 2017, Hugh Jackman aveva conquistato un record di longevità (insieme a Patrick Stewart) nel vestire i panni di un supereroe. Con il suo ritorno in Deadpool 3 sembra voglia onorare ancor di più la cosa chiedendo ironicamente a Ryan Reynolds di chiamare il film Wolverine 10.

L'attore, durante un' intervista, ha continuato la sua battaglia a colpi di dichiarazioni e di battute con il collega in vista dell'inizio delle riprese del terzo capitolo della saga di Deadpool, primo inserito nella continuity ufficiale del Marvel Cinematic Universe. "Lo classifichi come il film di Deadpool. Ci piace chiamarlo Wolverine 10, a casa nostra" ha detto ironicamente Jackman citando la sua partecipazione a ben dieci pellicole in cui è coinvolto il mutante con gli artigli d'adamantio.

Jackman ha anticipato una nuova dinamica in Deadpool 3, chiarendo inoltre che il film non intaccherà il racconto concluso con Logan nel 2017. La pellicola tuttora, secondo molti fan, rimane il più bell'esempio di cinecomic declinato su un format più adulto ed effettivamente maturo. Al momento non si ha alcun dettaglio trama o anticipazione sul titolo di Deadpool 3. Molti pensano possa essere in continuità con i primi due capitoli quindi, la spasmodica attesa sui social, sembrerebbe completamente inutile dato che il titolo potrebbe rivelarsi quello annunciato fin dal primo momento.

Secondo delle indiscrezioni, un noto insider avrebbe svelato dettagli di Deadpool 3 e di una trama che si piazzerebbe subito dopo il secondo film, ultimo di gestione Fox. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!