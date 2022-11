Deadpool 3, Hugh Jackman su Ryan Reynolds: "E' onnipresente"

E' passato più di un mese dall'annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, che in Deadpool 3 tornerà a vestire i panni del supereroe dopo diversi anni. Nella sua ultima intervista a Variety, l'attore ha parlato della sua carriera e della sua amicizia con Ryan Reynolds.

Il loro rapporto si è indubbiamente rafforzato negli ultimi mesi e i due collaboreranno per dare vita al terzo capitolo della saga sul mercenario chiacchierone, che segnerà anche il debutto di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.

Nel video dell'intervista, condiviso da qualche ora su YouTube, vediamo Jackman scherzare che descrive il suo amico come "uno che vuole prendersi sempre il controllo della stanza" e lo definisce "insaziabile, onnipresente e fastidioso".

"Posso dirtelo, sarà il miglior periodo della mia vita", ha raccontato Jackman ad EP di recente, parlando del suo ritorno. "Posso dirti che ho ricominciato ad andare in palestra, che mangio molto e che mi sento male per il cast di Music Men, per la quantità di frullati proteici che sto bevendo. Ma è molto divertente. Sono passati cinque anni e non avrei mai pensato di tornare, e ne sono davvero, davvero entusiasta. In realtà, so un po' della sceneggiatura, ma non te le dirò".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Jackman sul suo nuovo Wolverine.