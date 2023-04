Deadpool 3, Hugh Jackman risponde a Ryan Reynolds:'Sembri pietrificato!'

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono una delle coppie di amici più esilaranti di Hollywood e da anni ormai si punzecchiano a vicenda ogni volta che possono. Le due star reciteranno insieme nel terzo capitolo cinematografico di Deadpool, il primo facente parte del Marvel Cinematic Universe, con Reynolds nei panni di Wade Wilson.

L'ultima provocazione della star canadese nei confronti dell'amico riguarda proprio il film MCU. In una recente intervista a ET Canada, Reynolds ha sottolineato la necessità di esagerare con l'allenamento per poter stare al passo di Jackman, scherzando sul fatto che il collega sarebbe 'ossessionato dal proprio corpo'.



La risposta di Hugh Jackman ovviamente non si è fatta attendere. Rispondendo ad un tweet della clip con l'intervista a Reynolds, l'attore australiano ha dichiarato di vedere l'amico 'più che altro pietrificato. Ti sei visto?', riferendosi alla postura di Reynolds nel corso della chiacchierata con ET Canada.



Diretto da Shawn Levy, Deadpool 3 vedrà nuovamente Morena Baccarin nei panni di Vanessa Carlysle, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al e Karan Soni nei panni di Dopinder.

Tra le new entry del cast, in ruoli sconosciuti, anche Matthew Macfadyen in Deadpool 3, al fianco di Emma Corrin.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Deadpool 2, l'ultimo capitolo della saga con protagonista Ryan Reynolds distribuito nelle sale cinematografiche. Vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano Deadpool 3.