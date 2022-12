Deadpool 3, Hugh Jackman ricorda quando si è pentito di aver detto addio a Wolverine!

Ormai sappiamo che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3, in cui farà coppia con il protagonista interpretato ancora da Ryan Reynolds. Tuttavia, l'attore australiano aveva definitivamente detto addio al personaggio dopo la prova conclusiva in Logan, ma pare che se ne fosse pentito praticamente subito. Ecco quando!

Jackman ha condiviso una clip sui social media, riflettendo sul momento in cui ha guardato Deadpool per la prima volta e si è subito dispiaciuto di aver lasciato l'amato protagonista degli X-Men. "Sono sincero, a venti minuti dal film di Deadpool continuavo a vedere solo 48 ore, il film di Nick Nolte/Eddie Murphy". Avvinghiando le mani sulle guance in segno di finta agonia, Jackman ha continuato: "Mi sono detto: 'Dannazione! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? No, hai detto di no. È tutto. È finita, ok, ho chiuso".

Jackman ha finalmente accettato di essere il co-protagonista di un terzo film di Deadpool proprio quando Reynolds stava per vendere a Kevin Feige la proposta di una squadra. La notizia è stata confermata da un video sul canale YouTube di Reynolds, in cui chiede con nonchalance a Jackman di tornare e Jackman risponde: "Sì, certo Ryan".

Sebbene il Wolverine di Deadpool 3 non sarà lo stesso di Logan, né Jackman né Reynolds hanno chiarito in che modo Wolverine tornerà o la relazione del loro film con il canone del Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato, l'Agente Mobius di Owen Wilson potrebbe fare un cameo in Deadpool 3, il che implica un collegamento tra Deadpool e la TVA introdotta nella serie Loki di Disney+. Inoltre, la pagina Twitter di Miss Minutes di Loki ha taggato Reynolds in un tweet, innescando la reazione della star di Deadpool.

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, di nuovo in coppia con Reynolds dopo averlo diretto in Free Guy - Eroe per gioco e in The Adam Project. Di recente, proprio Levy ha aggiornato i fan sull'inizio delle riprese di Deadpool 3.