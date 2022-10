Deadpool 3, Hugh Jackman promette: 'Vedrete un Wolverine molto più arrabbiato'

Dopo l'annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, non abbiamo avuto più notizie sulla produzione di Deadpool 3, che vedrà finalmente l'esordio non solo del Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe, ma a questo punto anche del mutante di Jackman, che tempo fa aveva annunciato il ritiro dal personaggio dopo l'uscita di Logan.

In una recente intervista rilasciata ad AP Entertainment, Jackman ha rivelato cosa dovrebbero aspettarsi i fan dall'apparizione del suo Wolverine in Deadpool 3. Pur stando attento a non svelare troppi dettagli, la star ha affermato che il personaggio sarà ancora più arrabbiato di quanto il pubblico lo abbia visto in precedenza. La risposta arriva dopo che alcuni fan avevano cominciato a sospettare che a causa dell'ingresso nel Marvel Cinematic Universe, avremmo visto un Wolverine più edulcorato (ipotesi fatta anche per lo stesso Deadpool).

"Più edulcorato? Non accadrà mai. È sicuramente il [Wolverine] più arrabbiato, acerbo e scontroso mai visto e si prenderà un sacco di colpi gratuiti da Ryan Reynolds, lasciatemelo dire. Fisicamente, s'intende".

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, invece, Jackman ha confermato che la presenza di Wolverine in Deadpool 3 era stata considerata fin dall'inizio della produzione.

"Ryan Reynolds mi ha praticamente supplicato di far parte del film ogni santo giorno della mia vita, e alla fine ho ceduto, l'ho accontentato, non ne potevo più. Ho detto okay, facciamolo, basta: credo che lì per lì sia stato un grande shock per lui. E' rimasto in silenzio per un sacco di tempo, forse non se lo aspettava. E poi l'unica cosa che ha detto è stata: 'Oh mio Dio non ci posso credere, hai un tempismo fantastico'".

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, che in precedenza ha lavorato con Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Il resto del cast, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è attualmente sconosciuto, anche se diversi insider hanno riportato che Zazie Beetz si sarebbe incontrata con la Marvel per riprendere il ruolo di Domino, personaggio che ha esordito in Deadpool 2. La data d'uscita di Deadpool 3 è stata posticipata all'8 novembre 2024.