Deadpool 3: Hugh Jackman ha un prezioso consiglio per Ryan Reynolds

La faida a distanza tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds non accenna ad esaurirsi, è stavolta l'ex interprete di Wolverine ha trovato il modo di dare dei preziosi consigli al suo "rivale" in vista di Deadpool 3.

L'interprete del celebre mutante ha infatti incontrato un agente di polizia di New York City il quale non ha alcuna ombra di dubbio su ciò di cui il terzo capitolo dedicato alla saga del Mercenario Chiacchierone non può assolutamente fare a meno.

"Ehi, Ryan, devi portare questo ragazzo in Deadpool 3", dice l'agente Dobkowski nel video pubblicato sui social da Hugh Jackman che trovate in calce alla notizia. "Anche se fosse per un cameo di soli 10 minuti, sarebbe fantastico. Quel film sarebbe fantastico, fantastico".

Il video si conclude con l'ufficiale che scherza sul fatto che qualora Hugh Jackman non dovesse ottenere la parte che merita in Deadpool 3, Ryan Reynolds verrebbe sicuramente multato. Insomma, sembra proprio che il marito di Blake Lively non abbia altra scelta.

Intanto i Marvel Studios hanno confermato che Deadpool 3 sarà Rated-R. A vostro avviso quale potrebbe essere il ruolo ricoperto da Hugh Jackman? Lo vedremo ancora una vota nei panni di Wolverine o interpreterà un nuovo eroe? Diteci naturalmente la vostra nella sezione commenti.