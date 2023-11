Deadpool 3, Hugh Jackman fa paura in palestra: fisico da Wolverine in vista delle riprese!

Dopo la foto di David Corenswet in palestra per Superman: Legacy per il DCU di James Gunn, spostiamo lo sguardo verso il Multiverso Marvel di Kevin Feige per intercettare il video che mostra il ritorno agli allenamenti di Hugh Jackman in vista della ripartenza delle riprese di Deadpool 3.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, Hugh Jackman ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un nuovo video che lo mostra impegnato in una sessione di sollevamento pesi: il post, che col massimo grado di limpidezza possibile l'attore ha infarcito con l'hashtag #becomingwolverineagain(again) (ovvero 'tornare ad essere Wolverine di nuovo, un'altra volta'), non lascia spazio a dubbi sui motivi dell'allenamento.

Per chi si fosse perso le ultime notizie, dopo la fine degli scioperi di Hollywood e la ripartenza di tutte le produzioni rimaste incagliate nella diatriba tra sindacati e studios, Deadpool 3 è stato rinviato al 26 luglio 2024: a seguito del nuovo calendario uscite della Disney, inoltre, abbiamo appreso che il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman diretto da Shawn Levy sarà l'unico titolo MCU ad uscire nel 2024, segnando la terza volta in assoluto che i Marvel Studios decidono di distribuire un solo film nel corso di un anno solare dopo l'uscita in solitaria di Iron Man 2 di Jon Favreau nel 2010 e di The Avengers di Joss Whedon nel 2012.

