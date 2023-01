Deadpool 3, Hugh Jackman nega l'utilizzo di steroidi: 'Amo Wolverine, ma non così tanto'

Sono ormai più di 20 anni che vediamo Hugh Jackman interpretare Wolverine, e che piaccia o meno la sua versione del personaggio una cosa è certa: il nostro Hugh si è sempre dimostrato fisicamente più che all'altezza di dar volto (e bicipiti, pettorali e quant'altro) a uno come Logan. Che ci sia un trucco dietro tutto ciò?

Dopo essersi detto pronto a metter su altri muscoli per Deadpool 3, Jackman si è infatti ritrovato al centro di alcune voci che parlano di un presunto utilizzo di steroidi da parte dell'attore di The Greatest Showman allo scopo di presentarsi davanti alla macchina da presa nella miglior forma possibile. Ma quanto c'è di vero?

Naturalmente nulla, almeno stando alle parole del diretto interessato: 'No. Amo il mio lavoro e amo Wolverine, ma... Devo stare attento alle parole che utilizzerò adesso, ma mi è stato detto in passato quali sono gli effetti collaterali di quella roba, e io ero tipo: 'Non lo amo così tanto'. Quindi no, lo farò semplicemente alla vecchia maniera" ha prontamente smentito Hugh Jackman.

Niente steroidi, dunque: solo tanto, tanto allenamento e dedizione a un personaggio che Jackman ha sempre dimostrato di amare davvero. Muscoli a parte, intanto, ecco cos'ha detto Hugh Jackman sul titolo di Deadpool 3.