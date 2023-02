Deadpool 3, Hugh Jackman è in modalità Wolverine in un nuovo post Instagram!

Come il pubblico già sa, Hugh Jackman sta per ritornare nei panni di Wolverine, in Deadpool 3 insieme a Ryan Reynolds. La sua ultima interpretazione del personaggio risale al 2017, ma dalla sua forma fisica che possiamo vedere, tale distanzia di tempo sembra essersi ridotta a pochi giorni.

L'attore ha da poco pubblicato un post Instagram in cui si vedono tre elementi principali: la sua, o almeno quella che sembra, personal trainer, lui e i suoi bicipiti sorprendentemente grandi. Nella descrizione del post si legge: "Lui ha solamente 46 anni. Io sono grande. Ma non è una competizione".

Per chi segue l'attore già sa a chi si riferisce: a Ryan Reynolds. I due sembrano essere continuamente in lotta tra loro, in una competizione continua e incessabile. Ma la verità è che tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds non scorre cattivo sangue: è tutta una messa in scena, che diverte incommensurabilmente i due attori, i quali non sembrano volersi fermare nell'insultarsi, diventata ormai una spassosa gag tra i due.

Una delle ultime dichiarazioni di Hugh Jackman sul nuovo film riguarda la possibilità di pestare Ryan Reynolds ogni giorno. Un chiaro sarcasmo e una forte ironia, queste sono le chiavi da utilizzare ogni volta che i due fingono di odiarsi. E ci riescono così bene, tant'è che spesso è difficile per i fan distinguere tra realtà e finzione.