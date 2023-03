Deadpool 3, Hugh Jackman interpreterà due varianti di Wolverine? La star forse fa spoiler

Hugh Jackman si sta preparando al ruolo di Wolverine in vista dell'inizio delle riprese di Deadpool 3, che partiranno tra qualche mese, ma nel frattempo durante una recente intervista promozionale la star potrebbe essersi lasciata sfuggire un grosso dettaglio sull'attesissimo film Marvel Studios.

Parlando con la rivista francese Le Parisien in vista dell'uscita del suo nuovo film The Son nei cinema d'oltralpe, infatti, Hugh Jackman ha inevitabilmente il suo ritorno dei panni di Wolverine, parlando del ruolo che andrà ad interpretare in Deadpool 3 come di 'un doppio ruolo', scatenando immediatamente le speculazioni da parte dei fan. Ecco che cosa ha detto l'attore:

"Sì, e sarà anche un doppio ruolo. Ryan ed io siamo amici da vent'anni, ci divertiamo molto insieme. Gireremo il film quest'estate. Ecco perché sono così felice di essere a Parigi in questo momento e di potermi godere la vostra gastronomia: molto presto dovrò sottopormi a una dieta rigorosa per rifare il mio corpo da Wolverine, pollo al vapore e broccoli!"

Sebbene non abbia chiarito cosa intendesse per "doppio ruolo", l'ipotesi più probabile è che interpreterà diverse varianti di Wolverine. Dal momento che in precedenti interviste sul film l'attore ha anticipato la possibilità dell'uso di "scienza e tecnologia" e "viaggio nel tempo" per il ritorno di Wolverine, e considerando che lo stesso Deadpool ha creato non poco scompiglio con le linee temporali alla fine di Deadpool 2, non è da escludere che Deadpool 3 possa avere a che fare con le Incursioni, dato che il film avrà il compito di portare sia Deadpool che Wolverine nel MCU: e, trovandosi il franchise di Kevin Feige nel bel mezzo della Saga del Multiverso, vedere una serie di Varianti di Wolverine non sarebbe così sorprendente.

Tra l'altro, recenti rumor sul futuro del Marvel Cinematic Universe hanno anticipato che Deadpool 3 sarà fondamentale per la Saga del Multiverso e preparerà il terreno ad Avengers: The Kang Dynasty: non ci sono ulteriori informazioni da questo punto di vista, ma secondo gli insider il film rappresenterà il punto in cui il Multiverso diventerà centrale nei piani del franchise.

Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024: rimanete con noi per tutte le prossime novità.