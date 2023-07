Deadpool 3, Hugh Jackman indossa il costume classico di Wolverine nella nuova foto!

Deadpool 3 parte con un vantaggio enorme rispetto agli altri film del Marvel Cinematic Universe: difficilmente, infatti, uno di questi potrà mai vantare nel cast una coppia iconica e fuori di testa come quella composta dal mercenario dalla bocca larga e da Wolverine, come ci ricorda l'ultima, meravigliosa foto dal set.

Dopo la conferma del ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra per la prima volta da quasi 20 anni a questa parte, Ryan Reynolds ha infatti postato nelle sue storie Instagram una foto che ha fatto immediatamente saltare dalla sedia ogni fan Marvel che si rispetti: protagonisti sono, neanche a dirlo, i due mutanti di cui sopra.

La foto pubblicata da Reynolds ci mostra infatti Deadpool in compagnia proprio de nostro Wolverine, con Hugh Jackman che per la prima volta si trova ad indossare il costume classico (o, comunque, una versione che si avvicina di parecchio a quelle storiche) del più amato degli X-Men, con quelle tinte gialle e blu che abbiamo ammirato in anni e anni di fumetti e prodotti di ogni genere e che ora ci aspettiamo di ritrovare nel film di Shawn Levy.

Un vero fulmine a ciel sereno che non fa che acuire le sensazioni già buone sul terzo capitolo delle avventure del nostro Wade Wilson: cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti! A farci sperare bene, intanto, ci sono anche le parole di chi assicura che il passaggio di Deadpool a Disney non abbia cambiato nulla.