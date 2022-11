Deadpool 3, Hugh Jackman festeggia il Ringraziamento con una foto di Wolverine

Oggi è il Giorno del Ringraziamento, e in queste ore Hugh Jackman è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per celebrare insieme ai suoi fan postando una foto di Wolverine.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'attore ha pubblicato sul suo profilo un'immagine tratta dalla famosa serie tv animata degli X-Men, che mostra Wolverine nel suo sgargiante costume da supereroe classico giallo e blu mentre si appropinqua verso un fumante tacchino arrosto, una prelibatezza tipica della festività statunitense.

Ricordiamo che Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine in Deadpool 3, attesissimo nuovo cinecomix targato Marvel Studios che vedrà il mutante chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds approdare (insieme a Logan, in qualche modo) nel Marvel Cinematic Universe. Il film, in uscita nel 2024, sarà diretto da Shawn Levy, alla terza collaborazione consecutiva con Ryan Reynolds dopo i successi di Free Guy e The Adam Project. Inoltre, molto presto i fan Marvel rivedranno anche la versione animata di Wolverine, dato che i Marvel Studios stanno sviluppando per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus la serie tv X-Men '97, un sequel della serie cult Insuperabili X-Men.

Per altre notizie, scoprite il Deadpool 3 mai fatto dalla Fox, un sequel di Deadpool 2 scritto da Ryan Reynolds prima che i diritti sul personaggio passassero alla Disney.