Deadpool 3, Hugh Jackman continua la cronaca del suo allenamento!

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine ha sicuramente portato un altissimo livello di esaltazione nei fan. L'hype aumenta sempre più nel momento in cui l'attore periodicamente pubblica video dei suoi allenamenti intensivi per ricostruire il fisico del mutante dallo scheletro d'adamantio.

Dopo essersi ripreso dalle due recenti biopsie a cui si è sottoposto per il suo problema alla pelle, l'attore ha interrotto la sua fila di post dedicati alla prevenzione verso i tumori ricordando ai fan di essere ancora in corsa ed impegnato per il suo ritorno in Deadpool 3. Nel post l'attore mostra il suo allenamento coordinato dalla personal trainer Beth Lewis. "Benvenuti in una nuova puntata di #becomingwolverineagain. #BethLewis" scrive l'attore.

Il video mostra Jackman intento a correre su un tapis roulant mentre aumenta progressivamente la velocità. Non è cosa di tutti i giorni trovare un interprete che, a 54 anni, sia disposto ad un allenamento di questo tipo per tornare nei panni di un personaggio che, tecnicamente, aveva lasciato nel 2017. In Logan, Jackman, oltre a mettere in scena una delle migliori performance della sua carriera, riuscì a scolpire un fisico martoriato da una vita di dolore e da un uomo che sembra aver perso, progressivamente, la sua capacità di rigenerarsi. Nel frattempo Ryan Reynolds cerca di tenere il passo di Hugh Jackman in palestra.

L'ultima notizia che riguarda il film vede il ritorno in Deadpool 3 di Colosso e di Vanessa, personaggi largamente introdotti nei due capitoli precedenti della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!