Deadpool 3, Hugh Jackman confessa: 'A Wolverine non piacerebbe questo titolo'

Con un Wolverine ufficialmente parte di Deadpool 3, l'attore australiano Hugh Jackman ha detto la sua sul titolo del film ancora provvisorio. Nell' intervista a Variety, l'interprete di Logan non ha fatto altro che aumentare l'aspettativa dei fan sul film in uscita nel 2024.

Per il momento i Marvel Studios hanno scelto Deadpool 3 come titolo provvisorio per il loro prossimo progetto e se ai fan la notizia della presenza di Wolverine continua a provocare eccitazione, Hugh Jackman sta sfruttando ogni intervista per parlare della pellicola diretta da Shawn Levy e con l'esilarante Ryan Reynolds nei panni del 'mercenario chiacchierone'.

Jackman ha infatti raccontato: "Sono abbastanza sicuro che a Wolverine non piacerebbe quel titolo", ammettendo che il film meriterebbe più di una semplice sequenza numerica ed uno sterile 3. Non solo interviste, ma anche molta attività fisica. L'attore è ritornato in palestra per riprendere in mano il corpo statuario del suo Logan, allenarlo e scolpirlo per la gioia dei fan. Una dedizione che mostra quanta voglia Jackman abbia di condividere il set con Reynolds, di fare bene e di confezionare un ottimo prodotto.

Per poter ammirare Wolverine di nuovo sul grande schermo l'attesa è ancora lunga. Con una programmazione che potrebbe subire cambiamenti e slittamenti, per ora l'uscita di Deadpool 3 è stata fissata per novembre 2024!