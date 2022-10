Deadpool 3, Hugh Jackman condivide un esilarante scatto dal set con Ryan Reynolds!

Nei giorni scorsi abbiamo appreso con grande stupore che Hugh Jackman tornerà come Wolverine in Deadpool 3 facendo così il suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe e per celebrare al meglio una notizia tanto significativa, l'attore ha condiviso una sua foto al fianco di Ryan Reynolds.

I due sono ormai amici di lunga data e spesso e volentieri condividono sui social foto o video per prendersi in giro e per scherzare sul proprio rapporto fraterno che li porta a battibeccare sulle questioni più disparate.

Stavolta Jackman ha condiviso proprio uno scatto dal set di Deadpool 3 in cui si mostra in accappatoio bianco intento a lavarsi i denti con al suo fianco proprio l'amatissimo mercenario chiacchierone interpretato dall'attore di origini canadesi. Il post presente sui maggiori social network dell'attore recita: "Date un titolo", chiedendo proprio ai fan di dare una spiegazione a questa immagine tanto singolare che lo ritrae proprio accanto all'eroe trai i più strambi dell'universo Marvel.

Ryan Reynolds non potrebbe essere più entusiasta della presenza di Hugh Jackman in Deadpool 3 e sebbene non si conosca ancora la reale entità della sua apparizione, questa trovata sembra aver già accresciuto notevolmente l'interesse del pubblico per questa pellicola che vedrà la luce nel corso del 2024.