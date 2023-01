Deadpool 3, Hugh Jackman anticipa 'una nuova dinamica per Wolverine' nel film MCU

Non pago del possibile spoiler sul titolo ufficiale di Deadpool 3, l'attore Hugh Jackman è tornato a discutere l'attesissimo terzo capitolo della saga cinematografica con protagonista Ryan Reynolds, che per la prima volta sarà ambientato nel MCU e avrà come comprimario anche Wolverine.

L'attore ha discusso del nuovo film dei Marvel Studios durante una recente apparizione nello show "Who's Talking to Chris Wallace?": “Quando penso a me e a Ryan, a Deadpool e a Wolverine, mi viene in mente che, essendo i due personaggi dei classici rivali nei fumetti, questo film mi darà la possibilità di inserire una dinamica che non avevo mai affrontato prima con Wolverine. Quando ho saputo del progetto, ho pensato solo: 'Accidenti, sarà divertente. Ecco qualcosa che non ho mai fatto prima. Non vedo l'ora'".

Wolverine e Deadpool sono apparsi entrambi nel criticatissimo film X-Men Origins: Wolverine, tuttavia, e anche in quel caso Wade Wilson era interpretato da Ryan Reynolds, sebbene non si tratti della stessa versione del personaggio. Allo stesso modo, il breve cameo di Wolverine in Deadpool 2 includeva poca interazione tra i due amatissimi supereroi, con Jackman che non ha nemmeno partecipato alle riprese in quella situazione (quando furono utilizzati filmati d'archivio).

Tra l'altro, secondo quanto riportato il Deadpool di Ryan Reynolds non sarà l'unico supereroe con il quale interagirà Wolverine in futuro: in base alle indiscrezioni, infatti, Wolverine di Hugh Jackman sarà faccia a faccia con Spiderman di Tobey Maguire nell'attesissimo Avengers: Secret Wars, capitolo finale della Saga del Multiverso del MCU.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito.