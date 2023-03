Deadpool 3, Hugh Jackman si allena intensamente per tornare Wolverine! Il video

Hugh Jackman reciterà al fianco dell'amico e collega Ryan Reynolds nel terzo capitolo cinematografico di Deadpool, il primo facente parte del Marvel Cinematic Universe. Il performer australiano tornerà nei panni di Wolverine e per l'occasione si sta preparando a dovere, con un allenamento davvero intenso e documentato sui social.

Jackman ha pubblicato un video nel quale è impegnato nel training necessario a tornare nei panni di Logan.

Nel corso delle settimane Reynolds e Jackman si sono presi in giro sui rispettivi allenamenti per Deadpool 3 e ora la star ha scritto su Instagram:"Se mi state cercando sto tornando ancora Wolverine" con l'ultima parte della frase inserita con l'hashtag.



Nel 2021 l'attore aveva rinunciato al ritorno salvo poi confermare di aver accettato di riprendere il ruolo di Wolverine:"Dillo a chiunque tu voglia. So che è finita. Dillo a Ryan Reynolds, per favore. Perché non crede a niente, per favore" aveva dichiarato Jackman evidentemente già intenzionato a tornare ad intepretare il personaggio che gli ha regalato la notorietà in tutto il mondo.



Nel cast di Deadpool 3 anche Leslie Uggams, T.J. Miller, Emma Corrin, Tom Hiddleston, Owen Wilson e Lewis Tan.

Ryan Reynolds ha interpretato il personaggio di Wade Wilson/Deadpool anche nei primi due film fuori dal Marvel Cinematic Universe. Shawn Levy sarà alla regia ed erediterà lo scettro da David Leitch, che in precedenza l'aveva ereditato da Tim Miller.

Secondo diversi rumor Deadpool 3 sarà la fine del Multiverso Marvel. Voi cosa ne pensate?