Deadpool 3: grosse novità su Cassandra Nova, la gemella malvagia di Charles Xavier

Dopo le recenti dichiarazioni di Patrick Stewart sul ritorno di Charles Xavier in Deadpool 3, in queste ore sono emersi importanti aggiornamenti sul ruolo che la sorella gemella malvagia del Professor X, Cassandra Nova, andrà a ricoprire nel nuovo film Marvel Studios.

Chiaramente le informazioni potrebbero rivelarsi spoiler, quindi vi invitiamo ad interrompere la lettura se il vostro desiderio è quello di arrivare al cinema senza possibili informazioni preliminari: detto questo, le indiscrezioni trapelate in queste ore - che provengono dal noto insider Can we get some toast - non anticipano grossi dettagli sulla trama del film, ma si concentrano quasi esclusivamente sul look di Cassandra Nova e suoi suoi poteri.

Secondo le fonti del famoso scooper, infatti, Cassandra - che sarà interpretata da Emma Corin - nel film avrà un aspetto pressoché identico a quello dei fumetti, inclusa la testa completamente calva come il fratello Charles Xavier, una camicia bianca, un corsetto e un trench marrone con pantaloni marrone chiaro a vita alta. Oltre alle abilità psichiche e telecinetiche, secondo quanto riferito Cassandra Nova potrà anche aprire portali, e si suppone che possa viaggiare tra realtà in maniera simile ad America Chavez in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Can we get some toast cita una scena di inseguimento, girata recentemente nel Regno Unito in una location creata per assomigliare a New York City, nella quale Cassandra dà la caccia a Deadpool e Wolverine con i suoi portali, quindi immaginiamo che questi siano effettivamente usati come mezzo di trasporto.

Nei fumetti Cassandra Nova è uno dei villani più affascinanti degli X-Men: creata da Grant Morrison, è una "Mummudrai", che nella cultura Shi'ar corrisponde ad uno spirito considerato uguale e opposto a una persona nella cultura Shi'ar: è la sorella gemella di Charles Xavier, che però, quando ancora i due si trovavano nel grembo della madre, 'captò' istintivamente la sua malvagità e cercò inconsapevolmente di ucciderla con i suoi poteri psichici. Cassandra ovviamente non la prese bene, e dopo essere sopravvissuta all'aborto come una massa di cellule usò i suoi incredibili poteri per ricostruirsi un corpo e pianificare la sua vendetta contro Charles e tutti i mutanti.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2025.