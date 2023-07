Deadpool 3, anche Gennifer Garner tornerà nei panni di Elektra

Grazie alla chimica perfetta tra Ryan Reynolds ed il personaggio che interpreta, già di per sé completamente folle e fuori dagli schemi, il franchise di Deadpool è riuscito a conquistare il successo anche sul grande schermo. Ecco perché attualmente in molti sono in attesa di sapere qualcosa di più sul prossimo capitolo, Deadpool 3.

Ecco che totalmente inaspettata giunge la notizia che Jennifer Garner, dopo una pausa di quasi vent'anni, tornerà nel ruolo iconico dell'eroica Elektra nel nuovo capitolo della saga dedicata a Wade Wilson.

La nuova pellicola si trova attualmente nella fase delle riprese, anche Hugh Jackman tornerà nel mondo Marvel nei panni di Wolverine, proprio in occasione di questo Deadpool 3. Sembra quindi che non ci si voglia risparmiare per realizzare un prodotto che sarà in grado di stimolare l'interesse dei fan.

Naturalmente, la presenza della Garner nel film suggerisce la presenza di qualche sorta di multiverso, di cui si vociferava già da qualche tempo. Ovviamente questo include anche la possibilità di rivedere qualche altra vecchia conoscenza, come ad esempio il Daredevil interpretato da Ben Affleck, la cui presenza adesso non sarebbe così assurda.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo qui la recensione di Deadpool 2, che a suo tempo ha ottenuto un ottimo riscontro. Oltretutto, avete visto le nuove foto di Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone?