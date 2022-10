Deadpool 3, Francis tornerà come villain principale? Ed Skrein: 'Possibile, sarei grato'

Nonostante sia pratica comune far rivivere personaggi e villain apparentemente morti, raramente avviene dopo soli due film. Ma nel caso di Francis, cattivo principale del primo Deadpool, non sarebbe così impossibile né assurdo vederlo tornare nel terzo. Lui si dice molto interessato e apre grosse speranze in base ai fumetti.

Ora che è stato annunciato il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, evento che si credeva impossibile dopo l’addio in Logan, tutti gli occhi sono puntati sul terzo capitolo di Deadpool con protagonista Ryan Reynolds. Ma sono puntati su tutta una serie di personaggi che, a questo punto, non richiederebbero tutto questo sforzo per essere integrati nella sceneggiatura. Soprattutto se parliamo di mutanti teoricamente immortali (o quasi).

Il nome più recente venuto fuori un’intervista di Comic Book Movie è quello di Ed Skrein, interprete dell’odiosissimo Francis Freeman – alias Ajax – che nel primo film dona sì i poteri a Wade Wilson, ma gli rovina anche la vita. Nel finale (serve davvero l’allerta spoiler?) viene ucciso definitivamente da Deadpool, ma l’attore ha letto i fumetti e sa bene che la morte di Francis non è quasi mai defintiva: “Ho tutti i fumetti in cui torna con la tuta, anche se gli esplodono intestini, occhi, denti e tutto il resto. Mi pare che finisca per essere strangolato da Deadpool sul fondo di un fiume per morire davvero. Ovviamente poter tornare sarebbe stupendo e mi renderebbe felicissimo”.

Continua l’attore: “In ogni caso, è stato già un privilegio far parte del primo film. Sarei altrettanto felice a lasciarlo così com’è. Hanno una grande squadra tra Hugh, Ryan e Shawn. Hanno una squadra incredibile. Sarò lì alla prima settimana d’uscita con i miei popcorn, anche solo come fan. Pensare che ho tutti i fumetti e le statue di Deadpool a casa. Assieme agli X-Men e Wolverine, li colleziono da quando avevo 10 anni. Sono un fan prima di tutto. Quando ho letto la notizia non ci ho neanche pensato, a tornare. Solo a godermi il film in arrivo”.

Ora che Jackman è tornato a Wolverine – anche se non si sa per quanto – ci si chiede che fine faranno gli attori nominati dal fancasting: in particolare, è spuntato un ruolo perfetto per Henry Cavill nel futuro del MCU.