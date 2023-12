Deadpool 3, nuova foto dal set: Ryan Reynolds in costume più figo che mai

A poche ore dalla nuova foto di Hugh Jackman con la barba di Wolverine, torniamo ad aggiornarvi su Deadpool 3 grazie ad una nuova immagine postata dal protagonista Ryan Reynolds.

Pubblicata originariamente come storia su Instagram e accompagnata dalla didascalia 'Hello 2024', in riferimento alla prossima uscita del film, la foto ritrae Ryan Reynolds sul set di Deadpool 3 con indosso il costume del noto supereroe, e affiancato dal regista del progetto Shawn Levy, alla terza collaborazione consecutiva con la star dopo Free Guy e The Adam Project. L'immagine, come sempre, è disponibile nel post che potete trovare in calce all'articolo.

Ricordiamo che Deadpool 3 arriverà nelle sale di tutto il mondo il 26 luglio 2024. Il film è tra i più attesi della Saga del Multiverso del MCU e promette di portare sia Deadpool sia Wolverine nell'universo cinematografico 'principale' dei Marvel Studios, che nel frattempo si stanno preparando a rilanciare gli X-Men dopo la fusione tra la Disney e la Fox di qualche anno fa. Secondo le indiscrezioni la trama vedrà la TVA iniziare a mettere insieme un gruppo di supereroi del Multiverso per fronteggiare le minacce in arrivo, cosa che ovviamente porterà dritti agli attesissimi film crossover Avengers 5 e Avengers 6, che segneranno il gran finale della saga.

Nel cast, oltre al ritorno tante star di Deadpool e Deadpool 2, anche Emma Corrin: secondo i rumor la star di The Crown e A murder at the end of the world dovrebbe interpretare Cassandra Nova, la sorella gemella cattiva di Charles Xavier nei fumetti Marvel.