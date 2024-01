Deadpool 3, la nuova foto dal set conferma i collegamenti con Logan del 2017?

A sorpresa, come vi abbiamo raccontato, Ryan Reynolds ha pubblicato una nuova foto dal set di Deadpool 3, le cui riprese sono ancora in corso dopo la conclusione degli scioperi di Hollywood e le vacanze natalizie, ma l'immagine potrebbe nascondere un importante indizio su Logan.

Come notato da diversi fan, infatti, la foto pubblicata da Ryan Reynolds non è interessante tanto per le due sedie inquadrate - una dedicata a Wade Wilson e un'altra dedicata a Logan, con scritte specifiche per i due attori protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman - quanto per la location svelata sullo sfondo: entrambe le sedie infatti sono posizionate di fronte a un campo di grano, che ricorda la fattoria vista nel film Logan del 2017, l'ultimo capitolo della saga cinematografica di Wolverine.

Il riferimento sembra abbastanza diretto, anche per via del nome stampato sulla foto - Logan, appunto, e non Wolverine - e perfino per il bianco e nero, possibile riferimento alla famosa versione 'noir' di Logan di James Mangold, che dopo l'uscita nelle sale venne pubblicato anche in versione monocromatica. Secondo le indiscrezioni la trama di Deadpool 3 rivisiterà diverse scene iconiche del franchise degli X-Men, e la foto di Ryan Reynolds potrebbe aver confermato che gli eventi di Logan avranno un ruolo nel film MCU, in qualche modo.

Ricordiamo che la data d'uscita è fissata al 26 luglio 2024. Nel frattempo, cresce l'attesa per il primo trailer di Deadpool 3.