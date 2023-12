Deadpool 3, nuova foto: Hugh Jackman sui social con il look di Wolverine

Continuano i lavori per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe: Hugh Jackman ha diffuso sui propri profili social una foto che anticipa il suo aspetto sul set di Deadpool 3. Uno scatto pubblicato su Twitter lo vede infatti preparare uno dei particolari fisici per i quali il personaggio della Marvel è conosciuto e amato dai fan.

Dopo aver parlato dell’indiscrezione che vorrebbe Daken presente in Deadpool 3, torniamo a parlare del cinecomic in uscita nel 2024 per condividere la foto di Hugh Jackman intento a sistemarsi la barba per entrare nel personaggio di Wolverine.

In un post sul social network di Elon Musk, l’attore ha mostrato un dietro le quinte in cui un rasoio elettrico si appresta ad entrare in azione per preparare i celebri basettoni del protagonista degli X-Men.

I dettagli, in casi come questo, fanno certamente tutta la differenza del mondo, con gli appassionati che desiderano maggiore accuratezza possibile quando si tratti di portare in vita i personaggi che hanno adorato nei fumetti della Casa delle Idee.

Siamo in effetti sempre più vicini alla realizzazione della più attenta trasposizione di un Wolverine cinematografico che potrà, finalmente, indossare la sua iconica tuta anche nell’universo cinematografico della Marvel.

In attesa di poter vedere del nuovo materiale promozionale ufficiale e di poter gustarci i due eroi insieme nel terzo capitolo degli adattamenti dedicati al Mercenario Chiacchierone, vi lasciamo alla foto di Jackman intento a preparare il suo look e al rumor sul ruolo di Taylor Swift in Deadpool 3.