Deadpool 3, una nuova foto conferma la presenza di Owen Wilson nel film?

Deadpool 3 è sicuramente uno di quei cinecomics che il pubblico non vede l'ora di andare in sala a guardare. Questo non solo perché il personaggio interpretato da Ryan Reynolds ha catturato subito l'attenzione con il suo fare ironico e poco convenzionale, ma anche perché si tratta del primo capitolo del franchise prodotto da Disney.

Ecco che ora il film torna a far parlare di sé grazie ad una recente foto trapelata sul web, che darebbe per certa la presenza del personaggio di Mobius nella pellicola.

Già da qualche tempo si parla di un ritorno della Time Variance Authority in Deadpool 3, ma ora questo scatto suggerirebbe addirittura la presenza di Owen Wilson, e quindi del personaggio di Mobius, che i fan dell'universo cinematografico Marvel hanno già imparato a conoscere nella serie Loki.

Oltretutto, le prime voci secondo cui l'agente segreto sarebbe comparso nella pellicola con Ryan Reynolds risalgono alla fine dello scorso anno, quando l'insider Daniel RPK ha rivelato che sarebbe tornato nell'MCU ancora una volta.

Sebbene ancora non sia stato ufficializzato niente in merito, questa foto che potete trovare in calce alla notizia, colloca Owen Wilson a Londra, proprio la stessa città in cui stanno avendo luogo le riprese del film in questione.

Stiamo pur sempre parlando di informazioni poco attendibili, certo, però un'altra certezza è che lo scatto non smentisce di certo le voci che circolano in merito, anzi non fanno che accentuarle.

