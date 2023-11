Deadpool 3, nel film anche un Variante che sarà un mix tra i due eroi?

Le riprese di Deadpool 3 sono ricominciate in questi giorni, e ovviamente i rumor e le indiscrezioni sulla trama e i segreti del nuovo film Marvel Studios hanno ripreso a circolare più forti che mai.

Ad esempio, il noto insider Cryptic HD Quality, specializzato nel riportare le date di uscita dei trailer e le durate ufficiali dei filmati promozionali, degli episodi delle serie tv più attese e dei film blockbuster, ha rivelato sulla sua seguitissima pagina ufficiale del social network X che in Deadpool 3 potrebbe comparire una versione di Deadpool a dir poco particolare: come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, questa Variante di Wade Wilson sarà non solo dotata di un costume con 'orecchie a punta' alla Wolverine ma anche degli iconici artigli retrattili di Logan, un'arma che ne farebbe certamente un alleato (o un avversario) a dir poco micidiale per i protagonisti interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Per quel che può valere, tra l'altro, l'indiscrezione è stata corroborata anche dal noto insider Can we get some toast, che ha ricondiviso il post del 'collega' allegando una gif della scena dei portali di Avengers: Endgame e la didascalia: "Una delle tante...", riferendosi al fatto che Deadpool 3 includerà tantissime Varianti del protagonista: tra queste, lo ricordiamo, ci sarà anche il simpaticissimo Dogpool, un Deadpool versione cagnolino dotato anche lui di superpoteri.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024 come parte integrante della Saga del Multiverso del MCU.