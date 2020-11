Deadpool 3: che fine ha fatto il film con Ryan Reynolds? Ecco gli ultimi rumor

Il nostro bisogno di Deadpool 3 potrebbe essere presto soddisfatto, almeno stando agli ultimi rumor in circolazione sul progetto. Vediamo cosa ci racconta il web.

Fin da quando è stata ufficializzata l'acquisizione di Fox da parte di Disney, i fan attendono con particolare interesse notizie su Deadpool, e su come un personaggio così irriverente possa essere introdotto nel MCU senza che ne vengano cambiate le caratteristiche, e in continuity con la timeline dell'universo cinematografico ideato dai Marvel Studios.

E mentre finora non ci sono grandi novità (o se per questo anche solo indiscrezioni) in merito, eccetto un contratto particolarmente redditizio per Ryan Reynolds, l'utente Reddit 4Chan avrebbe condiviso dei presunti leak (prendete tutto le proverbiali pinze) che svelerebbero i piani della major per il personaggio.

Li trovate qui di seguito:

Un nuovo film di Deadpool sarebbe effettivamente in lavorazione. Ryan Reynolds e Kevin Feige avrebbero finalmente raggiunto un accordo al riguardo.

Si tratterebbe di un sequel delle pellicole uscite finora, ma allo stesso tempo anche di un reboot.

Rhett Reese e Paul Wernick tornerebbero in qualità di sceneggiatori come Ryan Reynolds, che avrebbe già un'ossatura dello script, la stessa presentata a Feige per il pitch.

Si dovrebbe intitolare Deadpool: Retcon ed essere ambientato durante lo snap di Thanos. Il film si aprirebbe con tutto il supporting cast di Deadpool che rimane vittima della decimazione, a eccezione di Weasel: la sua scomparsa avverrebbe infatti off-screen per evitare di usare TJ Miller (il tutto dovrebbe essere indirizzato con uno sfondamento della quarta parete).

Deadpool a questo punto, convinto che la causa sia il suo precedente viaggio nel tempo, cercherebbe di sistemare le cose. La battuta ricorrente vorrebbe Deadpool da sempre parte del MCU, e non affatto una stranezza. Il villain del film sarebbe T-Ray (ovvero un villain capace anch'esso dello sfondamento della quarta parete).

Il film dovrebbe essere Rated-R e sarebbe sempre la 20th Century a distribuirlo, similmente a quanto accade per Spider-Man con Sony. Il MCU sarebbe così canon per Deadpool, ma non necessariamente vice versa.

Reynolds avrebbe firmato un accordo piuttosto lucrativo con i Marvel Studios, valido per 5 film. La cifra sarebbe molto alta, e farà facilmente notizia.

A proposito di notizia, queste informazioni dovrebbero essere rese note per il 10 dicembre. Probabilmente sarà Reynolds in character ad annunciarle via social.

E voi, che ne pensate? Li trovate plausibili? E vi piacerebbe vedere qualcosa del genere sullo schermo? Fateci sapere nei commenti.