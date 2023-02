Deadpool 3 sarà il primo film MCU rated-r, ufficiale! Kevin Feige celebra Hugh Jackman

Mentre i fan si interrogano su quale personaggio interpreterà Emma Corrin in Deadpool 3, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sull'attesissimo cinecomix con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Mentre discuteva del futuro del Marvel Cinematic Universe con Entertainment Weekly, Feige ha riflettuto sul suo lavoro in casa Marvel Entertainment al tempo del primo film della saga cinematografica della degli X-Men della Fox, ammettendo che per lui il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in un progetto targato Marvel Studios è la chiusura definitiva del cerchio:

"È fantastico avere Hugh Jackman che torna per il nostro primo film di Deadpool all'interno del MCU. Sarà anche il nostro primo film vietato ai minori, rated-r. E il ritorno di Hugh è semplicemente incredibile. Personalmente, è da lì che ho iniziato, con il suo Wolverine, con quel film degli X-Men. Ricordo di essermi seduto dietro la macchina da presa - molto dietro la macchina da presa, a quel tempo - durante la sua audizione per il film. Era la sua prima audizione sul set e venne a Toronto per fare una lettura con Anna Paquin", ha spiegato Feige. “Per lui, e per me, e penso per tutti i fan della Marvel, è incredibile quello che è successo in questi 23 anni. Poterlo vedere in questo nuovo film di Deadpool è una chiusura del cerchio, in più di un senso."

Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024.