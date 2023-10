Deadpool 3, nel film Marvel tornerà anche un sorprendente villain dei film degli X-Men

Deadpool 3 è una priorità per la Marvel e la produzione ricomincerà subito dopo la fine dello sciopero SAG per cercare di mantenere la data d'uscita fissata attualmente per il 3 maggio 2024.

In attesa di capire se Shawn Levy, Ryan Reynolds e Hugh Jackman riusciranno a raggiungere l'obiettivo, le voci su Deadpool 3 continuano e anticipano il ritorno di Toad, un mitico villain degli X-Men celeberrimo tra i fan dei fumetti Marvel Comics e già apparso nei film della saga originale della Fox: interpretato dall'attore di Darth Maul Ray Park, Toad è stato introdotto al cinema nel film del 2000 come membro della Confraternita di Magneto, e nella battaglia finale del film si è scontrato con Ciclope, Jean Grey e Tempesta, prendendo il sopravvento prima di essere spazzato via dai fulmini della mutante di Halle Berry.

Il cattivo ritornò successivamente in X-Men: Giorni di un futuro passato, con scene ambientate negli anni '80 che rivelavano che aveva combattuto in Vietnam prima di tornare a casa e unirsi a Magneto. Nel film del 2014, è stato interpretato da Evan Jonigkeit. Non sappiamo quale siano i piani per Toad in Deadpool 3, ma sarebbe certamente un cameo divertente per i fan.

Ricordiamo che secondo le previsioni Deadpool 3 sarà un capitolo cruciale della Saga del Multiverso, ma potrebbe anche preparare il terreno per l'esordio dei nuovi X-Men dei Marvel Studios nel MCU dalla Fase 7 in poi.