Deadpool 3: nel film sarà introdotta anche quest'amatissima Variante di Deadpool?

Oltre alle recenti indiscrezioni sulla possibile presenza di Nicolas Cage come Ghost Rider in Deadpool 3 in vista di un ruolo più ampio in Avengers: Secret Wars, per l'attesissimo nuovo film Marvel con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono appena arrivate online nuove voci di corridoio.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, famoso per le sue anticipazioni (quasi) sempre accurate per quanto riguarda i film hollywoodiani, in Deadpool 3 dovrebbe apparire anche Kidpool, una Variante di Wade Wilson appartenente a Terra-10330: per chi non lo sapesse, nei fumetti Kidpool è uno studente dello Xavier Orphanage for Troubled Boys che non andava d'accordo con i suoi compagni, trovandosi spesso nei guai con lo staff della scuola degli X-Men fino a che non viene reclutato nella Deadpool Corps dal 'nostro' Deadpool di Terra-616 insieme a numerose altre varianti di Wade Wilson. Precedenti indiscrezioni avevano anticipato che in Deadpool 3 compariranno diverse Varianti di Deadpool, come ad esempio Dogpool e Lady Deadpool.

Ricordiamo che, ufficialmente, il cast di Deadpool 3 include ad oggi Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio), oltre al ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e Jennifer Garner in quelli di Elektra, oltre all'esordio di Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession): stando ai rumor Emma Corin sarà Cassandra Nova, la sorella gemella malvagia di Charles Xavier nei fumetti, mentre la presenza di Elektra dovrebbe confermare anche i rumor circa il ritorno di Ben Affleck nel ruolo di Daredevil.

Deadpool 3, diretto da Shawn Levy, uscirà nei cinema il 6 settembre 2024.