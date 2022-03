Deadpool 3: I fan vogliono alla regia Shawn Levy, regista di Free Guy e Una Notte al Museo

Dopo le recenti parole di stima di Ryan Reynolds per Shawn Levy, ora anche i fan sembrerebbero convinti del regista di Free Guy e The Adam Project per Deadpool 3. In particolare, sui social si fa sempre più condiviso il desiderio di vedere collaborare nuovamente Reynolds e Levy.

Così, se non troppo tempo fa Ryan Reynolds ci aveva assicurato degli aggiornamenti su Deadpool 3 a breve, possiamo dire che la star canadese ha parzialmente mantenuto le promesse. Infatti, non sono arrivate delle news ufficiali, ma, in compenso, in una recente intervista ha affermato che adorerebbe tornare a lavorare con Levy per Deadpool 3, dando così il via a una serie di rumour e ipotesi sui social.

Nello specifico, i post in questione, che potete trovare in calce alla notizia, testimoniano un generale entusiasmo per un eventuale Deadpool 3 diretto da Levy, che sembra aver impressionato il pubblico con i suoi due ultimi lavori, Free Guy e The Adam Project. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Adam Project, nuovo film di fantascienza Netflix. Inoltre, vi ricordiamo che precedentemente Levy si era anche distinto per la fortunata trilogia di Una Notte al Museo.

Sui social poi, possiamo vedere che in molti amerebbero vedere un autore come James Gunn o Taika Waititi dirigere un film sul più irriverente dei supereroi, ma sarebbero felicissimi anche di Levy. Effettivamente, è da diverso tempo che si discute su chi possa essere il regista di Deadpool 3, dopo gli ottimi risultati raggiunti con i primi due capitoli da Tim Miller e David Leitch, quest'ultimo recentemente impegnato con Bullet Train, il cui trailer è stato da poco pubblicato.

Infine, vi invitiamo a scrivere nei commenti se anche voi sareste contenti di avere Shawn Levy alla regia di Deadpool 3 o se preferireste un regista diverso, ricordandovi comunque che, al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo.