Morbius sarà al centro di molte battute in Deadpool 3? I fan non vedono l'ora!

In ogni caso sembra che per avere una conferma bisognerà aspettare ancora molto. Intanto una cosa sembra essere certa: che sia in un altro standalone o in un film dello Spider-Verse, rivedremo Morbius .

Come potete immaginare, non appena si è diffusa la notizia che Morbius è entrato nell'orbita del processo di sceneggiatura di Deadpool 3 , i Morbheads e gli appassionati del Merc with a Mouth (il Mercenario Chiacchierone) stavano già incrociando le dita nella speranza che almeno un paio di colpi venissero sparati in direzione dell'ultimo sfortunato cinecomic della Sony.

Ogni film che si basa pesantemente su riferimenti alla cultura pop deve affrontare un delicato gioco di equilibri per non risultare immediatamente datato. Tuttavia, data la perdurante (e completamente ironica) popolarità di Morbius , siamo certi che Deadpool 3 sarà in grado di fare a pezzi il blockbuster della Sony con protagonista Jared Leto.

What if Morbius ends up being the Ugly Sonic of Deadpool 3 https://t.co/Yugt7557sa — Knight of Rohan (@Rohan_312) June 23, 2022

The villain of Deadpool 3 will actually be Morbius. Don’t tell anyone I told you. — Kyle Arking (@ArkingKyle) June 23, 2022

Theres rumours circulating already that Deadpool 3 might have a Morbius quip in it



Cant wait to see that in 3 years and forget what they are talking about — PoisonDash (@Poison_Dash) June 23, 2022