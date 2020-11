Deadpool 3: i fan celebrano l'arrivo nell'MCU di Ryan Reynolds con un poster splatter

Con la conferma che un Deadpool 3 sarebbe in lavorazione ai Marvel Studios, i fan del cinecomic con Ryan Reynolds sono letteralmente andati in estasi e alcuni di loro hanno celebrato la notizia con una serie di omaggi, compresa la realizzazione di uno spettacolare poster dedicato all'ingresso del protagonista nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo mesi di rumour e voci di corridoio, qualche giorno fa è arrivata la conferma: Deadpool 3 è in sviluppo ai Marvel Studios e si tratterà del primo film dedicato al Mercenario Chiacchierone a essere inserito nel Marvel Cinematic Universe, nonché a essere prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Disney in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox, oggi 20th Century Studios.

I fan del cinecomic sopra le righe e politicamente scorretto hanno colto la palla al balzo e hanno dedicato un poster decisamente splatter al futuro film: in questo vediamo il corpo di Deadpool disteso a terra che indica il segno dell'OK al pubblico, ma c'è un particolare, ovvero gli manca la testa, che è staccata dal corpo e rotola a terra in primo piano. In fondo, dunque, la scritta Marvel Studios, Deadpool 3.

Saranno Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin a scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3. Le due sorelle hanno all'attivo quasi 150 episodi di Bob's Burger come produttrici e sceneggiatrici, e sono creatrici, produttrici esecutive e showrunner della serie FOX The Great North, già rinnovata per una prima stagione pur non avendo ancora debuttato sul canale.

Al momento non abbiamo a disposizione ulteriori informazioni in merito, ma ci si aspetta che venga annunciato un nuovo regista, poiché l'agenda di David Leitch per il prossimo futuro sembra già alquanto piena (basterebbe pensare anche solo a Bullet Train con protagonista Brad Pitt).